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Salzburg vs. Milan

„Ein Privileg, gegen so einen Klub zu spielen“

Red Bull Salzburg
15.10.2026 05:30
Haris Tabakovic freut sich irrsinnig auf das Duell mit Milan.
Haris Tabakovic freut sich irrsinnig auf das Duell mit Milan.(Bild: FC Red Bull Salzburg)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

Der FC Red Bull Salzburg blickt dem Duell mit der AC Milan voller Vorfreude entgegen. Schlussmann Christian Zawieschitzky steht nach überstandener Verletzung vor seinem Comeback im Tor. Gäste-Trainer Ruben Amorim steht in der Kritik, den Bullen streut er Rosen.

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Der Tag vor dem Heimspiel in der Europa League (18.45, live auf Canal +) gegen die AC Milan begann für die Bullen mit einer leichten Verzögerung. Die nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) schaute vor dem Abschlusstraining routinemäßig im Trainingszentrum in Taxham vorbei.

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