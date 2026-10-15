Ein Marsch durch die Stadt – völliger Irrsinn!

Der große Zweitliga-Hit im ausverkauften Tivoli wirft längst seine Schatten voraus – Wacker Innsbruck gegen Austria Salzburg am Freitag-Abend soll ein Fest für die 16.200 Fans werden! Doch die Vorzeichen sind nicht unbedingt prickelnd. Weil sich die Salzburger Fans in der „verbotenen Stadt“ einiges „vorgenommen“ haben ...