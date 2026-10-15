Comeback schon in Sölden? „Tut dem Skisport gut“

Vor dem Start in die neue Ski-Saison am 24. und 25. Oktober in Sölden, sorgt auch Marcel Hirscher weiter für Gesprächsstoff. Während der Salzburger intensiv an seinem Comeback arbeitet und dafür auch eine Wildcard zugesprochen bekommen hat, sind im Ski-Zirkus Debatten über den Ausnahmeathleten entbrannt. Auch ÖSV-Generalsekretär Jan Überall hat sich bei „Sport & Talk im Hangar 7“ auf ServusTV zum Thema zu Wort gemeldet.
Marcel Hirscher brennt auf sein erneutes Comeback im Ski-Weltcup. Auf Instagram zeigt der Neo-Niederländer, wie intensiv er an seiner Rückkehr arbeitet. Egal, ob beim Krafttraining oder mittlerweile auch wieder auf der Piste selbst.
Ob er schon beim Riesentorlauf in Sölden an den Start gehen kann, ist derzeit weiterhin nicht sicher. Wichtig für Hirscher: Beim Council-Meeting der FIS in Genf wurde zuletzt beschlossen, dass er beim Comeback eine Wildcard erhalten wird. Eine Entscheidung, die nicht überall im Ski-Zirkus auf Gegenliebe gestoßen ist.
„Geht es immer mit Vollgas an“
Generell herrscht rund um die Personalie Hirscher Diskussionsfreudigkeit im Ski-Zirkus. Denn auch die Frage, wie erfolgreich ein erneutes Comeback überhaupt ausfallen könnte, treibt viele Fans, Athleten und Experten um. „Wenn Marcel etwas angeht, dann geht er es immer mit Vollgas an. Er ist, glaube ich, ready und man hört schon, dass er besser in Form ist als beim ersten Comeback“, stellte zuletzt der ehemalige Ski-Rennläufer Philipp Schörghofer klar.
Und auch der neue ÖSV-Generalsekretär sieht in einer erneuten Rückkehr von Hirscher eine positive Nachricht: „Es tut dem Skisport auch gut. Es hat letztes Jahr gezeigt, was das vor allem medial für eine Bedeutung bekommen hat oder wie lange die Quoten auch hochgeblieben sind.“
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