Comeback schon in Sölden? „Tut dem Skisport gut“

„Geht es immer mit Vollgas an“

Generell herrscht rund um die Personalie Hirscher Diskussionsfreudigkeit im Ski-Zirkus. Denn auch die Frage, wie erfolgreich ein erneutes Comeback überhaupt ausfallen könnte, treibt viele Fans, Athleten und Experten um. „Wenn Marcel etwas angeht, dann geht er es immer mit Vollgas an. Er ist, glaube ich, ready und man hört schon, dass er besser in Form ist als beim ersten Comeback“, stellte zuletzt der ehemalige Ski-Rennläufer Philipp Schörghofer klar.