Wuchernde Götterbäume: „Kampf gegen Windmühlen“

Klingt nett, ist aber eine Bedrohung für die heimische Natur: Der aus Asien stammende Götterbaum wuchert in steirischen Städten und Wäldern und verdrängt wertvolle Arten. Trockene und heiße Sommer machen der robusten Pflanze nichts aus. Die Bekämpfung ist überaus schwierig.
Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht oder in der Natur unterwegs ist, wird sicher auf den Götterbaum stoßen – auch dort, wo sonst so gut wie nichts mehr wächst. Die aus Ostasien stammende Art wuchert seit einigen Jahren auch in der Steiermark massiv. „Der Baum an sich ist nicht das Problem, aber er wächst und verbreitet sich extrem schnell, verdrängt heimische Arten und bedroht die Biodiversität“, sagt der Grazer Stadtförster Peter Bedenk, der die Entwicklung seit Jahren genau beobachtet.
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