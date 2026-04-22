Preise für Kfz-Pickerl und Reparaturen rasen davon

Pickerl um 2,1 Prozent teurer

Am preiswertesten mit 60,30 Euro ist die Überprüfung des Pickerls für Mitglieder des Autoclubs ÖAMTC (69,90 Euro beim ARBÖ). Es gibt auch Werkstätten, die die Kontrolle des Pickerls bereits um rund 70 Euro anbieten. Die Preise fürs Pickerl sind für Benzin- und Dieselautos heuer um durchschnittlich 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.