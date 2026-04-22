Preise für Kfz-Pickerl und Reparaturen rasen davon

Nicht nur Kraftstoffe, auch Reparaturen und das „Pickerl“ müssen sich Autofahrer so einiges kosten lassen.
Eine Mechaniker-Stunde für eine Reparatur kostet je nach Automarke, Typ, Schaden und Werkstätte durchschnittlich 196 Euro – für E-Autos ist‘s teurer. Für einen Pickerl-Check müssen Autofahrer durchschnittlich mit rund 94 Euro rechnen. Eine Arbeitsstunde für Reparaturen kostet für Benzin- und Dieselautos durchschnittlich fast 196 Euro, für E-Autos rund 224 Euro.
Die Überprüfung des Kfz-Pickerls ist generell jährlich, außer bei ganz neuen Autos. Ab Mitte des Jahres 2026 plant die Regierung längere Intervalle fürs Pickerl. Laut AK Stichproben-Preismonitor betragen die Pickerlkosten je nach Automarke und Werkstatt zwischen 60,30 und 156,40 Euro, zeigt der AK Preismonitor.
Pickerl um 2,1 Prozent teurer
Am preiswertesten mit 60,30 Euro ist die Überprüfung des Pickerls für Mitglieder des Autoclubs ÖAMTC (69,90 Euro beim ARBÖ). Es gibt auch Werkstätten, die die Kontrolle des Pickerls bereits um rund 70 Euro anbieten. Die Preise fürs Pickerl sind für Benzin- und Dieselautos heuer um durchschnittlich 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.
Tipps für Autofahrer:
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