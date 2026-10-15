Fellhofer: So wollen Islamisten Demokratie ablösen

In der neuen Folge von „Message Macht Medien“ spricht Gerald Fleischmann mit Lisa Fellhofer, Direktorin der Dokumentationsstelle Politischer Islam, über islamistische Netzwerke und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung. Etwa über die Manipulation von Wikipedia-Einträgen, extremistische Inhalte auf Social Media, ausländische Einflussnahme und die Verbreitung islamistischer Ideologien über Lifestyle-Angebote. Außerdem geht es um die Grenzen der Religionsfreiheit, mögliche Überschneidungen mit anderen extremistischen Strömungen und den Schutz Jugendlicher vor Radikalisierung.