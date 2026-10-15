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Sogar der Milliardär fliegt zum Sturm-Spiel ein!

Fußball National
15.10.2026 05:30
Sturm beim Abschlusstraining in Bournemouth, wo es heute Abend ernst wird.
Sturm beim Abschlusstraining in Bournemouth, wo es heute Abend ernst wird.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

In der Europa League wartet auf Sturm heute Abend (21) der wohl schwerste Brocken. Die Mannen von Fabio Ingolitsch müssen bei Bournemouth bestehen, das mit 624 Millionen Euro den höchsten Marktwert aller Teams in der Europa League aufweist. Dabei kommt es auch zum Duell alter Bekannter: Ingolitsch trifft auf seinen Lehrmeister Marco Rose.

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Dass hier in Bournemouth regelmäßig die große Fußball-Welt zu Gast ist, ist auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Die Stadt ist überschaubar, entspannt. In die Küstenstadt in Südengland kommen die Briten gerne, um Urlaub zu machen oder ihre Pension zu verbringen. Wie früher „Herr der Ringe“-Autor J. R. R. Tolkien oder „Frankenstein“-Schöpferin Mary Shelley, die in Bournemouth sogar begraben ist. Und plötzlich ist da auch ein Fußballklub, der an das Tor der großen europäischen Fußball-Welt klopft. Das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Sturm ist das erste europäische Heimspiel überhaupt für Bournemouth. Vielleicht sogar der Beginn einer langen Reise.

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