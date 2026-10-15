Sogar der Milliardär fliegt zum Sturm-Spiel ein!

Dass hier in Bournemouth regelmäßig die große Fußball-Welt zu Gast ist, ist auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Die Stadt ist überschaubar, entspannt. In die Küstenstadt in Südengland kommen die Briten gerne, um Urlaub zu machen oder ihre Pension zu verbringen. Wie früher „Herr der Ringe“-Autor J. R. R. Tolkien oder „Frankenstein“-Schöpferin Mary Shelley, die in Bournemouth sogar begraben ist. Und plötzlich ist da auch ein Fußballklub, der an das Tor der großen europäischen Fußball-Welt klopft. Das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Sturm ist das erste europäische Heimspiel überhaupt für Bournemouth. Vielleicht sogar der Beginn einer langen Reise.