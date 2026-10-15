Nicholas Ofczarek auf den Spuren von Bruce Lee

Überraschung in Wien bei der Eröffnung einer Wing-Tsun-Selbstverteidigungs-Akademie von Matthias Gold. Ihn verbindet mit Burgtheater-Star Nicholas Ofczarek eine lange Freundschaft, was auch der Grund dafür war, warum der dort einen Besuch abstattete.
Wing Tsun, eine Nahkampftechnik im Kung-Fu-Stil, wurde der Überlieferung nach von einer buddhistischen Nonne erfunden und von Filmstar Bruce Lee (†1973) weltberühmt gemacht. Sie hat auch in Österreich ihre Fans.
Ofczarek kennt diese Kunst
Ein großer Fan davon ist Nicholas Ofczarek. Und zwar so sehr, dass der 55-jährige Burgtheater-Star bei der Eröffnung der Wing-Tsun-Akademie von Matthias Gold in Wien Breitensee dabei sein wollte.
„Wir kennen uns seit vielen Jahren, ich habe mit ihm auch lange trainiert“, erzählt uns Gold, der diese Kunst der Selbstverteidigung bereits Kindern ab dem Alter von sechs Jahren beibringt. Und so stellten wir Ofczarek – kleine Showeinlage der beiden Herren inklusive – die Frage, was man von dieser Kampfkunst als Philosophie fürs Leben mitnehmen kann. „Wing Tsun ist die Kunst der Problemlösung. Es gilt dabei, das Problem anzunehmen und es letztlich zu transformieren.“ G’scheit!
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