Nicholas Ofczarek auf den Spuren von Bruce Lee

„Wir kennen uns seit vielen Jahren, ich habe mit ihm auch lange trainiert“, erzählt uns Gold, der diese Kunst der Selbstverteidigung bereits Kindern ab dem Alter von sechs Jahren beibringt. Und so stellten wir Ofczarek – kleine Showeinlage der beiden Herren inklusive – die Frage, was man von dieser Kampfkunst als Philosophie fürs Leben mitnehmen kann. „Wing Tsun ist die Kunst der Problemlösung. Es gilt dabei, das Problem anzunehmen und es letztlich zu transformieren.“ G’scheit!