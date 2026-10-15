10.000 Euro Strafe – und das Auto steht noch immer

Auch danach kommen jeden Tag bis zu 40 Euro dazu

Die offenen Strafgebühren belaufen sich inzwischen auf weit mehr als 10.000 Euro! Dazu kommen die Kosten für Abschleppen und Verwahrung. „Jeder Tag, an dem man ein Auto beim Abschleppdienst nicht abholt, kostet zwischen 30 und 40 Euro – oder mehr“, sagt Drobesch. Aus dem einstigen Ärgernis wird damit auch ein kostspieliger Fall.