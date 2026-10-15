Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rekordparksünder

10.000 Euro Strafe – und das Auto steht noch immer

Kärnten
15.10.2026 05:00
Ein regelrechter Berg an Strafzetteln sammelte sich regelmäßig auf der Windschutzscheibe dieses ...
Ein regelrechter Berg an Strafzetteln sammelte sich regelmäßig auf der Windschutzscheibe dieses Wagens in Klagenfurt an.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Seit einem Jahr blockiert ein rumänischer Pkw einen Kundenparkplatz in der Klagenfurter Kurzparkzone. Mehr als 10.000 Euro Strafen sind aufgelaufen. Jetzt soll das Auto endlich abgeschleppt werden. Dem Besitzer droht sogar Haft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit dem Vorjhar Jahr blockiert das Auto mit rumänischem Kennzeichen einen Kundenparkplatz vor dem Druck- und Designgeschäft Drobesch am Viktringer Ring in Klagenfurt. Für Inhaber Walter Drobesch ein Ärgernis: „Drei Rumänen haben das Auto hier abgestellt. Sie sind nie zurückgekommen.“

Zahlreiche Strafzettel hinter den Scheibenwischern blieben wirkungslos. „Der Wind bläst sie regelmäßig davon.“ Jetzt kommt aber endlich Bewegung in den Fall. Zuständig ist nicht die Landespolizei, sondern das Strafamt der Stadt Klagenfurt.

Seit einem Jahr ärgert sich Geschäftsführer Walter Drobesch über den Dauerparker vor seinem ...
Seit einem Jahr ärgert sich Geschäftsführer Walter Drobesch über den Dauerparker vor seinem Geschäft.(Bild: Christian Tragner)
Sogar der Wind bläst die Strafzetteln davon.
Sogar der Wind bläst die Strafzetteln davon.(Bild: Christian Tragner)

Laut Bürgermeister Christian Scheider sei dem Pkw vor zwei Tagen die Zulassung entzogen worden. Erst damit sei das Abschleppen überhaupt möglich. „In den nächsten Tagen wird der Wagen abgeschleppt“, kündigt Scheider an.

Auch danach kommen jeden Tag bis zu 40 Euro dazu
Die offenen Strafgebühren belaufen sich inzwischen auf weit mehr als 10.000 Euro! Dazu kommen die Kosten für Abschleppen und Verwahrung. „Jeder Tag, an dem man ein Auto beim Abschleppdienst nicht abholt, kostet zwischen 30 und 40 Euro – oder mehr“, sagt Drobesch. Aus dem einstigen Ärgernis wird damit auch ein kostspieliger Fall.

Kann das rumänische Auto bei uneinbringlicher Strafe versteigert werden?
Kann das rumänische Auto bei uneinbringlicher Strafe versteigert werden?(Bild: Christian Tragner)

Haftstrafe und Versteigerung
Das Kennzeichen ist den Behörden bekannt. Nun wird geprüft, ob die offenen Gebühren und Abschleppkosten beim Halter eingetrieben werden können. Sind die Strafen uneinbringlich, droht sogar eine Ersatzfreiheitsstrafe. Auch eine Versteigerung des einige Tausend Euro werten Pkw steht im Raum. Scheider: „Ist die Strafe uneinbringlich, kann das Auto vielleicht versteigert werden.“ Andernfalls droht dem Pkw ein trauriges Ende beim Abschleppdienst.

Für Walter Drobesch zählt vor allem, dass der Parkplatz nach einem Jahr endlich wieder für seine Kunden frei wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
15.10.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
146.487 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
131.636 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
108.477 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1073 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
805 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
683 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Mehr Kärnten
Rekordparksünder
10.000 Euro Strafe – und das Auto steht noch immer
Sport Tv Logo
Das macht er wie Alaba
WAC-Kapitän Wimmer: „Habe geschrien und geweint!“
Große Premiere
„ONDAS“: Eine Drama-Serie, die alles anders macht!
Nachbarn und Wehren
Zigarette, Kerze, Öl: Wohnungsbrände in Kärnten
Krone Plus Logo
Wer wusste bescheid?
Brisante Details zu Polizeieinsatz in NS-Museum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf