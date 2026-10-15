Land Steiermark greift nach Grazer Flughafen

Vor allem dreht sich alles um die Frage, was das Land davon hat, wenn man sich mit rund 30 Millionen Euro am Umbau beteiligt. Die im Rathaus zunächst angedachte und wohl einfachste Variante wäre wohl, wenn das Land Miteigentümer in Liebenau wird. Doch dort scheint man eher auf andere Beteiligungen zu spitzen: Allen voran beim Flughafen. Der musste zwar zuletzt mit der Einstellung der Verbindungen nach Wien und Istanbul ordentlich Federn lassen, gilt aber nach wie vor als ein Kronjuwel unter den städtischen Tochterunternehmen.