Vom Meisterjubel gleich weiter zur Sponsorensuche

Arbeit vor Privatvergnügen

Statt den Titel zu feiern und den Urlaub zu genießen, ist Schranz daher bereits wieder auf Sponsorensuche. „Im Motorsport musst du immer arbeiten.“ Die Suche soll sich neben Tirol und Österreich künftig auch auf das Ausland ausweiten. „In Österreich ist Motorsport leider nicht so stark vertreten – daher muss man alle Wege offenhalten“, erklärt der Lewis-Hamilton-Fan, der auch in der Formel 4 bereits Podestplätze eingefahren hat.