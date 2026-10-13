Der Fiat Multiplay morpht sich vom Van zum Pick-up

Sechs plus eins

Auch innen nimmt Fiat die Idee vom wandelbaren Familienauto ziemlich ernst. Der sogenannte „Petsenger Seat“ kann mehrere Rollen übernehmen: als Befestigungspunkt für einen Kindersitz, als Platz für ein Haustier, als kleiner Tisch oder als Ablage. Ein Teil des Polsters lässt sich sogar abnehmen und als Hundeleine verwenden, in der Tür steckt ein faltbarer Napf.