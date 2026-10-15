Reinbacher von Montreal ins NHL-Team beordert

Bei der knappen 4:5-Niederlage der Kanadier am Mittwoch (Ortszeit) bei den Washington Capitals kam der 21-Jährige aber noch nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der Vorarlberger für die Canadiens zweimal aufgelaufen. Nach der Vorbereitung hatte Reinbacher den Sprung in den NHL-Kader verpasst, nun erhält er die nächste Chance.