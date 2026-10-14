Zug um Zug Wanderglück

Jede Tour beginnt und endet direkt am Bahnhof, doch nicht immer am selben. Man kann einfach weitergehen, statt wegen des geparkten Autos umzukehren. Unser Hotel liegt direkt gegenüber dem Villacher Bahnhof. Schon die Fahrt am Morgen gehört zur Auszeit, nicht erst der erste Schritt auf dem Wanderweg. Von der Gerlitzen reisen wir sogar mit zwei Verkehrsmitteln zurück: Erst bringt uns ein Schiff über den Ossiacher See von Annenheim nach Bodensdorf, dann die S-Bahn nach Villach.