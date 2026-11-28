Eisige Verhältnisse am Bergisel

Gasser berichtete zudem von sehr eisigen Verhältnissen, nachdem die Bedingungen in der Qualifikation vor zwei Tagen bei Neuschnee ganz andere gewesen waren. „Heute war der Absprung so eisig, da bin ich einmal im Training weggerutscht. Das hat mir etwas das Vertrauen genommen, dass ich 100 Prozent durchziehe. Ich glaube, man hat es auch bei einigen von den Mädels gesehen. Sogar die Kokomo ist bei ihrem letzten Sprung haarscharf weggerutscht. Aber es ist ein Outdoorsport. Ich habe mich heute schwer darauf einstellen können, dass es von so weich nun so eisig geworden ist.“