Das Innsbrucker Big-Air-Comeback der Snowboard-Asse hat keinen österreichischen Podestplatz gebracht. Anna Gasser und Hanna Karrer zeigten Samstagabend vor 10.000 Fans auf der Schanzenanlage am Bergisel Nerven und kamen jeweils zu Fall.
Anna Gasser und Hanna Karrer zeigten Samstagabend vor 10.000 Fans auf der Schanzenanlage am Bergisel Nerven und belegten die Ränge sieben bzw. neun. „Auch wenn es nicht hingehaut hat heute, habe ich einen schönen Abend gehabt“, sagte Gasser, die nach diesem Winter ihre Karriere beendet. Den Sieg holte sich souverän die japanische Olympiasiegerin Kokomo Murase.
In einem Finale mit zahlreichen Stürzen machten auch Gasser und Karrer Bekanntschaft mit dem Innsbrucker Schnee. Die Kärntner Doppel-Olympiasiegerin brachte ihren ersten Trick nicht sauber zu Ende und landete unsanft. Im zweiten Durchgang zeigte die 35-Jährige einen Switch Frontside Doublecork 900, für den sie 81,75 Punkte erhielt. Damit machte Gasser drei Plätze gut. „Wenn du einen Fehler machst, bist du leider weg. Es war dann wirklich so, was macht man jetzt im zweiten, weil man hat ja eigentlich keine Chance mehr auf eine Topplatzierung“, meinte Gasser mit Blick auf die neue Finalregel, nur mehr zwei (statt drei) Sprünge zu fahren, die beide in die Wertung kommen
Eisige Verhältnisse am Bergisel
Gasser berichtete zudem von sehr eisigen Verhältnissen, nachdem die Bedingungen in der Qualifikation vor zwei Tagen bei Neuschnee ganz andere gewesen waren. „Heute war der Absprung so eisig, da bin ich einmal im Training weggerutscht. Das hat mir etwas das Vertrauen genommen, dass ich 100 Prozent durchziehe. Ich glaube, man hat es auch bei einigen von den Mädels gesehen. Sogar die Kokomo ist bei ihrem letzten Sprung haarscharf weggerutscht. Aber es ist ein Outdoorsport. Ich habe mich heute schwer darauf einstellen können, dass es von so weich nun so eisig geworden ist.“
Karrer wiederum überdrehte ihren ersten Sprung und kam zu Sturz. Ein ähnliches Schicksal ereilte die 18-Jährige auch im Showdown. „Ich nehme sehr viel mit. Es war ziemlich schwierig heute. Die Anfahrt und der Absprung waren sehr eisig, auch die Landung. Es war nicht so fein zum Hinfliegen“, meinte die Steirerin. Murase war unterdessen auch in Innsbruck eine Klasse für sich und gewann mit 178 Punkten vor der erst 16-jährigen Belgierin Sky Remans (169,5). Rang drei ging an Hahna Norman aus den USA (153).
Bei den Männern hatte der Kärntner Eric Dovjak die Finalqualifikation klar verpasst, sein engerer Landsmann Jascha Nunez war nicht angetreten. Es siegte der Kanadier Eli Bouchard vor dem deutschen Weltcup-Debütanten Damian Millinger und dem Japaner Hiroto Ogiwara. Der Freestyle-Tross wechselt nun nach China, wo kommende Woche in Peking die nächsten Big-Air-Bewerbe anstehen.
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