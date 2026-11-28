Am Samstag kam es auf der A2 bei Pinkafeld zu einem Auffahrunfall – Kinder saßen auf der Rückbank des Unfallfahrzeugs. Der Helikopter landete auf der Autobahn. Zum Glück wurde niemand verletzt.
Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 39-Jähriger auf der A2 in Richtung Wien. Im Auto saßen auch seine eine 38-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren. Weill vor ihm jemand stark bremste, musste der Familienvater eine Notbremsung einlegen.
Daraufhin fuhr ein nachkommender 21-jähriger Pkw-Lenker aus Bosnien auf den Pkw des 39-Jährigen auf. In weiterer Folge geriet das Fahrzeug des 21-Jährigen nach rechts und kollidierte mit einem auf dem ersten Fahrstreifen fahrenden Pkw.
Kinder nicht verletzt
Die beiden Kinder wurden vom Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 16 untersucht. Bei beiden Kindern wurden keine Verletzungen festgestellt. Zwei andere Insassen wurden zur weiteren Untersuchung von der Rettung in das Krankenhaus Oberwart gebracht.
Neben Polizei und Rettung stand auch die Freiwillige Feuerwehr Pinkafeld mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A2 in Fahrtrichtung Wien nur einspurig befahrbar.
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