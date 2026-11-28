Nahe dem Flughafen
Stärke 5: Erdbeben erschüttert Los Angeles
Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat den Großraum der US-Metropole Los Angeles erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Epizentrum rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, unweit des internationalen Flughafens von Los Angeles.
Das Erdbeben ereignete sich gegen 9.30 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden, wie lokale US-Sender berichteten.
„Keine Tsunami-Gefahr“
Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA teilte auf der Plattform X zudem mit, es bestehe keine Gefahr für einen Tsunami. Auch die Bürgermeisterin der US-Metropole Karen Bass schrieb auf X, dass es bisher keine Berichte über größere Schäden gebe. Sie rief die Bevölkerung auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben.
Feuerwehr im „Erdbebenmodus“
Die Feuerwehr von Los Angeles teilte mit, dass sie sich nun im „Erdbebenmodus“ befinde. Personal sei aktiviert worden, um Erkundungen zu Land, zu Wasser und aus der Luft durchzuführen und dabei kritische Infrastruktur sowie Bereiche von lokalem Interesse zu überprüfen.
Größere Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am nahe gelegenen internationalen Flughafen von Los Angeles waren zunächst nicht erkennbar. Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete rund eine halbe Stunde nach dem Beben lediglich Verzögerungen von bis zu 15 Minuten bei Starts und Landungen.
Auf Aufnahmen des US-Senders Fox News war allerdings zu sehen, wie Personal an dem Flughafen Scherben beseitigte, nachdem Fensterscheiben dort zerbrochen waren.
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