„Keine Tsunami-Gefahr“

Das nationale Tsunami-Warnzentrum der USA teilte auf der Plattform X zudem mit, es bestehe keine Gefahr für einen Tsunami. Auch die Bürgermeisterin der US-Metropole Karen Bass schrieb auf X, dass es bisher keine Berichte über größere Schäden gebe. Sie rief die Bevölkerung auf, sich auf mögliche Nachbeben vorzubereiten. Kalifornien ist aufgrund seiner Lage an der Grenze zwischen der Pazifischen und der nordamerikanischen Erdplatte besonders anfällig für Erdbeben.