Familienkino mit Humor: Während Disney`s „Wie verhext“ magische Unterhaltung bietet, sorgt „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ für generationenübergreifenden Kinospaß. Im Streaming begeistert Kalman Gergely das Kriegsdrama „The Mosquito Bowl“. Das und noch mehr bei „Watchlist“.