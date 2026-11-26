Weihnachten schon im Sommer

Nach den vielen Eindrücken in den Metropolen geht es weiter auf die Insel Okinawa, um ein anderes Gesicht Japans kennenzulernen. Okinawa liegt im Südwesten des Landes, rund 1550 Kilometer von Tokio entfernt. Der Flug dauert etwa zwei Stunden. In der Präfektur Okinawa leben rund 1,46 Millionen Menschen. Schon der erste Ausflug in die Hauptstadt Naha zeigt: Hier ist Japan anders.