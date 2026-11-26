In Tokio flimmern grelle Lichter über die Stadt, auf Okinawa dröhnt Justin Bieber aus den Lautsprechern: Japan öffnet sich internationalen Einflüssen, bleibt seiner Kultur aber dennoch treu. Eine Reise durch das Land der Gegensätze und Traditionen.
Eine zierliche Frau im seidenen Kimono bleibt vor einer kleinen Teestube stehen. Zwischen den niedrigen alten Holzhäusern pfeift der Wind, dahinter ragen gläserne Wolkenkratzer in den Himmel. Die Japanerin zieht behutsam ihr Smartphone aus der Tasche und tippt eine Nachricht. In Kioto trifft Tradition auf Moderne, als wäre es selbstverständlich.
Rund 1,43 Millionen Menschen leben in der ehemaligen Kaiserstadt. Imposante Tempel ziehen Besucher aus aller Welt an. Durch enge Gassen drängen sich Touristen an dunklen Holzhäusern, modernen Geschäften und traditionellen Teestuben vorbei. Ein Nebeneinander, das fasziniert.
Neonrausch und Lichtermeer in Tokio
123 Millionen Menschen leben in Japan. Das Land hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Der Aufstieg zu einer der bedeutendsten Wirtschaftsnationen der Welt hat Japan international vernetzt und westliche Einflüsse ins Land gebracht.
Auch der Tourismus boomt: 2025 reisten rund 42,7 Millionen Menschen aus dem Ausland an. Durch den Tourismus und die sozialen Medien verschmilzt die eigene Kultur zunehmend mit internationalen Einflüssen, etwa in der Popkultur oder der Kulinarik.
Die jüngere Generation tritt selbstbewusster auf und verbindet traditionelle Werte mit neuen Ideen. „Japan hat westliche Einflüsse keineswegs einfach übernommen oder abgewehrt“, erklärt Japan-Experte Wolfram Manzenreiter von der Universität Wien. „Sie wurden in die eigene Gesellschaft aufgenommen, verändert und mit bestehenden japanischen Vorstellungen verbunden.“ Selbst die Sprache zeigt, wie Japan Fremdes an die eigene Kultur anpasst: Aus dem englischen „computer“ wird „konpyūtā“.
Kioto liegt ebenso wie die Hauptstadt Tokio auf Honshu, der größten der vier japanischen Hauptinseln. Im Großraum Tokio leben rund 37 Millionen Menschen. Allein die zentralen Stadtbezirke zählen knapp zehn Millionen Einwohner. Hier herrscht ständig Gedränge.
Am berühmten Shibuya Crossing strömen Menschen aus allen Richtungen auf die Kreuzung. Touristen sprinten mit gezückten Handys bis zur Mitte des Zebrastreifens, drücken ab und versuchen, rechtzeitig wieder auf die andere Seite zu gelangen.
Über ihnen flimmern riesige Bildschirme, Starbucks und IKEA leuchten um die Wette. In Tokio herrscht Neonrausch. In den angesagten Vierteln Shibuya und Shinjuku reiht sich ein Geschäft an das nächste: Boutiquen, Secondhand-Shops und Cafés. Manche Lokale sind durch soziale Medien zu echten Hotspots geworden. Eines davon ist das Restaurant Menchirashi mit seinen Carbonara-Ramen. Gäste aus aller Welt kommen hierher, darunter auch Prominente wie die Sängerin Dua Lipa.
Doch nur ein paar Schritte abseits der belebten Straßen ist der Lärm plötzlich verschwunden.
Die stoische Ruhe der Japaner ist spürbar
In einer Seitengasse herrscht beinahe Stille. Auch in der U-Bahn geht es erstaunlich ruhig und geordnet zu. Auf den Bahnsteigen warten die Menschen in schnurgeraden Reihen. Müll liegt kaum herum, obwohl es nur wenige öffentliche Mistkübel gibt. Beim Servieren und Verpacken wird alles mit Sorgfalt und Hingabe erledigt.
ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:
www.gotokyo.org
www.kyoto.travel
www.visitokinawajapan.com
ANREISE: mit Austrian Airlines ab dem Sommerflugplan 2027 wieder bis zu siebenmal pro Woche nonstop nach Tokio: www.austrian.com
TIPPS:
Eine Herausforderung bleibt die Sprache. Mit Englisch kommen Reisende in dieser Weltstadt oft nicht weit. Am Ticketautomaten und in kleinen Lokalen begegnen uns immer wieder fragende Gesichter. Am Ende helfen Gesten, ein Lächeln und die Übersetzungs-App.
Weihnachten schon im Sommer
Nach den vielen Eindrücken in den Metropolen geht es weiter auf die Insel Okinawa, um ein anderes Gesicht Japans kennenzulernen. Okinawa liegt im Südwesten des Landes, rund 1550 Kilometer von Tokio entfernt. Der Flug dauert etwa zwei Stunden. In der Präfektur Okinawa leben rund 1,46 Millionen Menschen. Schon der erste Ausflug in die Hauptstadt Naha zeigt: Hier ist Japan anders.
Im „American Village“ stehen bunte Häuser dicht an dicht. Die Kulisse erinnert eher an Disneyland als an japanischen Minimalismus. Im Taco Loco wird „Taco Tuesday“ gefeiert, Souvenirshops verkaufen T-Shirts von 2Pac und Rihanna. Aus den Lautsprechern dröhnt Justin Bieber. In der Happy Alley leuchtet schon im August ein Christmas-Shop.
Abseits des „American Village“ warten türkisblaues Wasser, weiße Strände und Palmen. Hier wird gesurft, vom Tourismus gelebt und das entspannte „Island Life“ genossen. Der Wind pfeift auch dort, während japanische Familien am Strand picknicken.
Und selbst auf Okinawa, wo das Meer zum Surfen einlädt, gehören Frauen im Kimono zum japanischen Alltag. Manches verändert sich eben nie.
Dalia Eisl
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