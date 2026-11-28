Alte Tradition

In den Anfangsjahren war es Tradition, die Ballons nach der Parade in den Himmel aufsteigen zu lassen. Wer sie nach ihrer Landung fand und zurückbrachte, erhielt eine Belohnung. Ein blaues Nilpferd, das 1931 auf diese Weise freigelassen wurde, tauchte jedoch nie wieder auf. Wie die „New York Times“ damals berichtete, ließ Macy‘s sogar per Funk nach dem Ballon suchen, vervierfachte die Belohnung und bat die Kapitäne von Transatlantikschiffen, nach dem Nilpferd Ausschau zu halten. Vergeblich. Zum Jubiläum wurde die Figur anhand historischer Fotos und Filmaufnahmen nachgebaut und feierte nach 95 Jahren ihr Comeback.