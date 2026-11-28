Scharfe Kritik von Muslic an seinen Spielern

Außerdem meinte der 44-jährige Coach: „Alles, was wir uns seit Mai 2025 aufgebaut haben, wird gerade auf der Überholspur zerstört. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf. Ich übernehme die volle Verantwortung für unseren Matchplan. Und ich übernehme die volle Verantwortung für das Resultat. Aber irgendwann wird es auch für die Spieler Zeit, Verantwortung zu übernehmen.“