Es ist ein Ergebnis, nach dem man beim FC Schalke 04 wohl nicht einfach zur Tagesordnung übergehen wird: Das herbe 1:8-Debakel der „Königsblauen“ beim Mitaufsteiger SC Paderborn sorgt bei den Fans genauso für Entsetzen wie bei Trainer Miron Muslic! Der nahm sich direkt nach der Partie kein Blatt vor den Mund und kritisierte seine Mannschaft gnadenlos ...
„Ich kann mich als Trainer von Schalke 04 nur entschuldigen für diese Leistung. Ich fühle große Scham. Es ist eine Schande“, sagte Muslic auf der Pressekonferenz.
Scharfe Kritik von Muslic an seinen Spielern
Außerdem meinte der 44-jährige Coach: „Alles, was wir uns seit Mai 2025 aufgebaut haben, wird gerade auf der Überholspur zerstört. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf. Ich übernehme die volle Verantwortung für unseren Matchplan. Und ich übernehme die volle Verantwortung für das Resultat. Aber irgendwann wird es auch für die Spieler Zeit, Verantwortung zu übernehmen.“
Muslic selbst bekam von Sport-Vorstand Frank Baumann sofort das Vertrauen ausgesprochen („Über Miron gibt es keine Diskussion“).
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