Betrug mit Spielern: Haft für Ex-Bundesliga-Kicker

Von der Ersatz- auf die Anklagebank: Ein ehemaliger Fußballprofi landete wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges vor Gericht. Er soll als vermeintlicher Spielervermittler von Vereinen viel Geld für internationale Stars kassiert haben. Dafür gab‘s nun vom Klagenfurter Richter die Rote Karte – drei Jahre Haft!