Kosten der Ampelanlage: 160.000 Euro

Von Seitens der Stadt erhofft man sich durch die intelligente Ampelanlage auch eine Steigerung der Verkehrssicherheit: „Dank der C2X-Technologie kann die Ampel mit entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen per Funksignal kommunizieren. Besonders für den öffentlichen Verkehr ist das ein großer Vorteil.“ In diesem Zusammenhang verweist man auch auf die Energieeffizienz: „Jede Leuchte hat eine Leistung von einem Watt.“ 160.000 Euro kostete die „intelligente“ Ampelanlage in der Villacher Straße. Seit Donnerstag ist sie dort in Betrieb.