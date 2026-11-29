In Klagenfurt ist Kärntens erste KI-gesteuerte Ampelanlage in Betrieb gegangen. Sie soll für mehr Sicherheit sorgen und vor allem Fußgängern das Überqueren der Straße erleichtern.
Durch den technologischen Fortschritt und die stetige Weiterentwicklung der letzten Jahre hat sich Künstliche Intelligenz in immer mehr Lebensbereichen etabliert. Seit Donnerstag ist sie nun auch fixer Bestandteil im städtischen Verkehrssystem in Klagenfurt. Grund dafür ist eine neue Ampelanlage in der Villacher Straße, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz gesteuert wird.
Sensoren erkennen Fußgänger
Diese Ampelanlage wurde im Zuge des Neubaus des Heinzelsteges errichtet und ist die erste ihrer Art in Kärnten. Sensoren im Inneren der Anlage erkennen Fußgänger und können das Signal in weiterer Folge auf Grün schalten.
Ein Taster ist wie bei herkömmlichen Ampelanlagen weiterhin vorhanden, muss aber nicht betätigt werden. Damit soll besonders Menschen mit Mobilitätseinschränkungen das Queren der Straße erleichtert werden. Zudem gibt die Anlage akustische Signale ab.
Kosten der Ampelanlage: 160.000 Euro
Von Seitens der Stadt erhofft man sich durch die intelligente Ampelanlage auch eine Steigerung der Verkehrssicherheit: „Dank der C2X-Technologie kann die Ampel mit entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen per Funksignal kommunizieren. Besonders für den öffentlichen Verkehr ist das ein großer Vorteil.“ In diesem Zusammenhang verweist man auch auf die Energieeffizienz: „Jede Leuchte hat eine Leistung von einem Watt.“ 160.000 Euro kostete die „intelligente“ Ampelanlage in der Villacher Straße. Seit Donnerstag ist sie dort in Betrieb.
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