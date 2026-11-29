Mit einer besonderen Mischung aus winterlicher Bergromantik, besinnlichen Momenten und gelebter Gemeinschaft starteten die 20. Krone-Adventwanderungen. Auf der Topitza in den Karawanken erlebten die Teilnehmer am ersten Adventsonntag einen stimmungsvollen Auftakt mit Diözesanbischof Josef Marketz, Sopranistin Iva Schell und einem ganz besonderen Sonnenmoment über den verschneiten Bergen.
Nebel verhüllte die tief verschneite Bergwelt der Karawanken, als die Adventwanderer am 1. Advent vom Alpengasthof Riepl am Luschasattel bei Bad Eisenkappel in Richtung Topitza aufstiegen. Doch als oben Diözesanbischof Josef Marketz unterhalb des Gipfelkreuzes seine Hände zum Segen ausbreitete, kämpfte sich die Sonne durch den Nebel. Ein magischer Moment.
Für Gänsehaut-Stimmung sorgte Sopranistin und Neo-„Dancing-Star“ Iva Schell, als sie mit ihrer berührenden Stimme „Ave Maria“ und „Leise rieselt der Schnee“ in die winterliche Bergwelt hinaussang.
Was vor zwei Jahrzehnten mit einer Idee begann, ist für viele Kärntner längst zu einer liebgewonnenen Weihnachtstradition geworden. Die Adventwanderungen von „Krone“, Bergrettung und Katholischer Kirche sind dabei alles andere als eine klassische Massenveranstaltung.
Denn wer alleine gehen möchte, geht alleine. Wer mit Freunden unterwegs sein will, geht mit Freunden. Und wer Gesellschaft sucht, findet unter den vielen Bergfreunden rasch Gleichgesinnte, um in den Bergen ein bisschen zu schwitzen, den Alltag hinter sich zu lassen, innezuhalten und die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen.
Nach dem traumhaften Auftakt in Südkärnten geht es am zweiten Adventsonntag nach Oberkärnten, wo auf dem Stubeck wieder einer der wohl schönsten Adventkränze des Landes wartet. Achtung: Heuer startet die Tour bei der Leonhardhütte am Maltaberg.
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