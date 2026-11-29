Denn wer alleine gehen möchte, geht alleine. Wer mit Freunden unterwegs sein will, geht mit Freunden. Und wer Gesellschaft sucht, findet unter den vielen Bergfreunden rasch Gleichgesinnte, um in den Bergen ein bisschen zu schwitzen, den Alltag hinter sich zu lassen, innezuhalten und die Vorfreude auf Weihnachten zu genießen.