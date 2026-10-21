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„Wann bekommt man eigentlich einen Sportgips?“

Gesund - Leser fragen
21.10.2026 10:00
Der Sportgips ist innen ausgepolstert.
Der Sportgips ist innen ausgepolstert.(Bild: Krone-Collage/stock.adobe.com null, Foto Kleemann)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Johanna M. (35): „Ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Im Krankenhaus erhielt ich dann einen weißen Gips für den Arm. Kann ich nicht auch einen ,Sportgips‘ bekommen? Wann ist das möglich?“

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OÄ DR. Magdalena Kleemann, Fachärztin (Orthopädie und Traumatologie), SPORTambulatorium Wien (ZOS): Das kommt auf die Art des Bruches an. Ist dieser „unverschoben“ und hat keine Trümmerzone kann der Bruch auch in einem Kunststoffgips oder Schiene ausheilen. Dieser ist vom Material her härter und benötigt eine Watteschicht zum Schutz der Haut, da es sonst zu Druckstellen und Abschürfungen kommen kann.

Somit ist er auch nicht komplett „wasserfest“ und eingeschränkt sporttauglich, da die Watte und der Kunststoff weniger atmen, wodurch sich beim Sport Feuchtigkeit und Geruch bilden können.

Haben Sie Fragen

Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Falls Ihr Bruch jedoch in die Gelenkfläche reicht, eine instabile Trümmerzone hat, eingerichtet wurde oder die Gefahr besteht, dass er sich verschieben könnte und damit in Fehlstellung ausheilt, empfehle ich einen klassischen „Weißgips“, da er sich besser anlegt und mehr Stabilität verleiht.

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