„Wann bekommt man eigentlich einen Sportgips?“

OÄ DR. Magdalena Kleemann, Fachärztin (Orthopädie und Traumatologie), SPORTambulatorium Wien (ZOS): Das kommt auf die Art des Bruches an. Ist dieser „unverschoben“ und hat keine Trümmerzone kann der Bruch auch in einem Kunststoffgips oder Schiene ausheilen. Dieser ist vom Material her härter und benötigt eine Watteschicht zum Schutz der Haut, da es sonst zu Druckstellen und Abschürfungen kommen kann.