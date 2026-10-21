„Wann bekommt man eigentlich einen Sportgips?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Johanna M. (35): „Ich habe mir das Handgelenk gebrochen. Im Krankenhaus erhielt ich dann einen weißen Gips für den Arm. Kann ich nicht auch einen ,Sportgips‘ bekommen? Wann ist das möglich?“
OÄ DR. Magdalena Kleemann, Fachärztin (Orthopädie und Traumatologie), SPORTambulatorium Wien (ZOS): Das kommt auf die Art des Bruches an. Ist dieser „unverschoben“ und hat keine Trümmerzone kann der Bruch auch in einem Kunststoffgips oder Schiene ausheilen. Dieser ist vom Material her härter und benötigt eine Watteschicht zum Schutz der Haut, da es sonst zu Druckstellen und Abschürfungen kommen kann.
Somit ist er auch nicht komplett „wasserfest“ und eingeschränkt sporttauglich, da die Watte und der Kunststoff weniger atmen, wodurch sich beim Sport Feuchtigkeit und Geruch bilden können.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.
Falls Ihr Bruch jedoch in die Gelenkfläche reicht, eine instabile Trümmerzone hat, eingerichtet wurde oder die Gefahr besteht, dass er sich verschieben könnte und damit in Fehlstellung ausheilt, empfehle ich einen klassischen „Weißgips“, da er sich besser anlegt und mehr Stabilität verleiht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.