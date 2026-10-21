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Günstige Zahnpasten schlagen teure Marken im Test

Leben
21.10.2026 07:56
Sensitiv-Zahnpasten sollen dreierlei leisten: schonend reinigen, also wenig Zahnsubstanz ...
Sensitiv-Zahnpasten sollen dreierlei leisten: schonend reinigen, also wenig Zahnsubstanz abtragen, mit speziellen Wirkstoffen die Schmerzempfindlichkeit verringern und mit Fluorid vor Karies schützen.(Bild: Stockphotodirectors - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat das Angebot an Sensitiv-Zahnpasten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Testsieger sind günstige Produkte, teure Markenprodukte können nicht mithalten.

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18 derartiger Zahnpasten wurden gemeinsam mit der deutschen Stiftung Warentest untersucht, vier davon fielen durch und bekamen die Bewertung „nicht zufriedenstellend“, weil sie kein Fluorid (macht die Zähne widerstandsfähiger gegen Säuren, Anm.) enthalten haben.

Drei Pasten mit hohem Abrieb
Zehn Produkte bekamen hingegen ein „gut“ oder „sehr gut“, die vier weiteren Cremen mussten sich mit der Bewertung „durchschnittlich“ begnügen (siehe Testergebnisse unten). Drei Pasten verursachten zudem hohen Abrieb.

Die Top 3:

  • Die DM-Eigenmarke Dontodent „Sensitive“ erhält als einziges Produkt ein „sehr gut“. Die 125-Milliliter-Tube kostet 85 Cent, das sind 68 Cent pro 100 Milliliter.
  • Auf Platz zwei folgt mit „gut“ Today dent „Sensitiv“, eine Eigenmarke der Rewe-Gruppe, um 79 Cent pro 100 Milliliter.
  • Ebenfalls „gut“ ist Dontodent „Pro+ Sensitive Direkt Zahncreme“ um 3,27 Euro pro 100 Milliliter. 

Teure Markenprodukte können nicht mithalten

  • Die teuerste Paste, Elmex „Sensitive Professional Repair & Prevent“, kostet umgerechnet 11,60 Euro pro 100 Milliliter, rund 17-mal so viel wie der Testsieger, und kommt nicht über ein „gut“ hinaus.
  • Bioniq „Repair-Zahncreme sensitiv akut“ um zehn Euro pro 100 Milliliter ist sogar „nicht zufriedenstellend“.
  • Die Lidl-Eigenmarke Dentalux „Sensitive Pflege“ kostet ebenfalls 79 Cent pro 100 Milliliter, ist aber nur durchschnittlich. 
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