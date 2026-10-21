Günstige Zahnpasten schlagen teure Marken im Test

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat das Angebot an Sensitiv-Zahnpasten unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Testsieger sind günstige Produkte, teure Markenprodukte können nicht mithalten.
18 derartiger Zahnpasten wurden gemeinsam mit der deutschen Stiftung Warentest untersucht, vier davon fielen durch und bekamen die Bewertung „nicht zufriedenstellend“, weil sie kein Fluorid (macht die Zähne widerstandsfähiger gegen Säuren, Anm.) enthalten haben.
Drei Pasten mit hohem Abrieb
Zehn Produkte bekamen hingegen ein „gut“ oder „sehr gut“, die vier weiteren Cremen mussten sich mit der Bewertung „durchschnittlich“ begnügen (siehe Testergebnisse unten). Drei Pasten verursachten zudem hohen Abrieb.
Die Top 3:
Teure Markenprodukte können nicht mithalten
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