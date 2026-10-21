Frankreichs Proteste: Wo die Wut ihre Wurzeln hat

Ein Kessel unter Druck: Wenn Blockaden den Alltag lahmlegen und die Polizei mit harter Hand durchgreift, schaukelt sich die Lage schnell hoch. Auf der einen Seite stehen kleine, gewaltbereite Gruppen. Auf der anderen eine Exekutive, die im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern weniger auf Deeskalation und Dialog setzt. Wenn dann noch das Vertrauen in Parteien und Politik auf einem Tiefpunkt ist, wird die Straße zum einzigen Ort, an dem sich die Bevölkerung überhaupt noch gehört fühlt.