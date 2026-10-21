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Frankreichs Proteste: Wo die Wut ihre Wurzeln hat

Ausland
21.10.2026 10:15
Die Straße ist in Frankreich legitimes Mittel der Politik.
Die Straße ist in Frankreich legitimes Mittel der Politik.(Bild: AP/Michel Euler)
Porträt von Clemens Zavarsky
Porträt von Christian Hauenstein
Von Clemens Zavarsky und Christian Hauenstein

Wer sich in Paris nicht gehört fühlt, legt einfach das Land lahm. Während andere Nationen leise Kompromisse verhandeln, kämpft Frankreich seine Politik direkt auf der Straße aus. Ist das bloße Lust am Krawall oder das letzte Ventil der Bürger? Ein Blick auf die Ursprünge der Gewalt.

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Wenn in Frankreich gegen Gesetze demonstriert wird, wirken die Bilder oft wie aus einem Ausnahmezustand. Während man sich in Österreich bei Unmut über die Politik eher am Stammtisch beschwert, auf Sozialpartner setzt oder eine friedliche Demonstration im Wiener Regierungsviertel anmeldet, gehört die harte Auseinandersetzung in Paris zum Alltag. Doch der ständige Aufruhr in der Grande Nation ist keine bloße Lust am Krawall. Er ist das logische Resultat einer tief verwurzelten Protestkultur und eines politischen Systems, das Bürgern kaum andere Ventile lässt.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Das Erbe der Revolution: Kaum ein Land verbindet seine Identität so stark mit Aufständen wie Frankreich. Seit dem Sturm auf die Bastille 1789 gilt der Grundsatz: Echte Veränderung wird nicht nur im Parlament beschlossen, sondern auf der Straße erkämpft. Die Ereignisse von 1968, die massiven Streiks von 1995 oder die „Gelbwesten“-Proteste haben eines gezeigt: Wer lange und hart genug blockiert, kann die Regierung zum Rückzug zwingen. Dieser historische Lerneffekt sitzt tief. Protest ist für die Menschen kein Händeringen, sondern ein echtes Machtmittel.

Wie der Politologe Landry Charrier betont: „Die Franzosen haben nicht einfach mehr Lust am Protest. Sie haben historisch gelernt, dass die Straße ein legitimer Ort der Politik ist. Wo Deutschland, Österreich oder die Schweiz gesellschaftliche Konflikte stärker institutionalisieren und aushandeln, werden sie in Frankreich schneller politisiert und öffentlich ausgetragen. 1789 ist dafür ein mächtiges Symbol – aber nicht die alleinige Ursache.“

Die „Gelbwesten“ sind Frankreichs berühmteste Protestgruppe.
Die „Gelbwesten“ sind Frankreichs berühmteste Protestgruppe.(Bild: EPA/JULIEN WARNAND)

Zu viel Macht in Paris: Ein Hauptgrund für die ständige Eskalation liegt im politischen System selbst. Frankreich ist extrem zentralistisch aufgebaut. Anders als im föderalen Österreich oder in der Schweiz konzentriert sich die gesamte Macht auf die Staatsspitze in Paris. Regionen haben wenig zu melden. Fehlen direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten wie Volksabstimmungen, bleibt den Bürgern bei unbeliebten Entscheidungen meist nur der direkte Widerstand. Der politische Gegner sitzt gut sichtbar im Palast – und davor sammelt sich der Wutstau.

Schwache Gewerkschaften, starke Wirkung: Interessanterweise ist nur knapp jeder zehnte Arbeitnehmer in Frankreich Mitglied einer Gewerkschaft – deutlich weniger als im österreichischen System. Es gibt kaum eingespielte Partner, die hinter verschlossenen Türen ruhige Kompromisse verhandeln. Stattdessen sichert das französische Recht jedem Einzelnen ein sehr weitgehendes Streikrecht zu. Wenige Beschäftigte an strategischen Orten – etwa bei der Bahn, den Raffinerien oder der Müllabfuhr – reichen aus, um das ganze Land binnen Tagen lahmzulegen.

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Ein Kessel unter Druck: Wenn Blockaden den Alltag lahmlegen und die Polizei mit harter Hand durchgreift, schaukelt sich die Lage schnell hoch. Auf der einen Seite stehen kleine, gewaltbereite Gruppen. Auf der anderen eine Exekutive, die im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern weniger auf Deeskalation und Dialog setzt. Wenn dann noch das Vertrauen in Parteien und Politik auf einem Tiefpunkt ist, wird die Straße zum einzigen Ort, an dem sich die Bevölkerung überhaupt noch gehört fühlt.

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