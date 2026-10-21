ÖSV-Herr in Sölden vor seinem siebten Streich

Routinier Stefan Brennsteiner wird es am Sonntag zum neunten Mal machen und ist damit der Erfahrenste im Team. Für den Kärntner Jakob Eisner hingegen kommt es zur Premiere. Richtig! Die Rede ist natürlich vom Start beim Weltcup Opening in Sölden. Einer, der hinter „Brandy“ ex-aequo auf Rang zwei liegt, ist Patrick Feurstein – der damit dennoch zum „Rekordmann“ wird.
Eigentlich könnte Patrick Feurstein bereits seit dem Vorjahr der Vorarlberger mit den meisten Starts beim Weltcupauftakt in Sölden sein. Im Oktober 2020 hatte der Mellauer dank seines dritten Gesamtrangs in der Europacup-Riesentorlaufwertung ein fixes Weltcup-Ticket – musste sein Antreten am Rettenbachferner, wie auch alle anderen Rennen der Saison, aber wegen einer Nervenentzündung, die für unerträgliche Kopfschmerzen sorgte, absagen.
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