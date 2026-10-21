ÖSV-Herr in Sölden vor seinem siebten Streich

Routinier Stefan Brennsteiner wird es am Sonntag zum neunten Mal machen und ist damit der Erfahrenste im Team. Für den Kärntner Jakob Eisner hingegen kommt es zur Premiere. Richtig! Die Rede ist natürlich vom Start beim Weltcup Opening in Sölden. Einer, der hinter „Brandy“ ex-aequo auf Rang zwei liegt, ist Patrick Feurstein – der damit dennoch zum „Rekordmann“ wird.