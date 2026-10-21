Fireboy DML: „Ich hatte Angst vor meinem 30er“

2019 gelang dir mit „Jealous“ der große Durchbruch. Hättest du damals gedacht, dass du einmal international so erfolgreich sein würdest?

Ja, tatsächlich! Ich will nicht lügen, ich habe immer daran geglaubt. Ich weiß selbst nicht genau, woher diese Überzeugung gekommen ist.

Natürlich hatte ich auch Momente, in denen ich an mir gezweifelt habe. Manchmal hatte ich sogar nach Jahren des Erfolgs noch das Gefühl, meinen Erfolg nicht wirklich verdient zu haben. Aber tief in mir wusste ich immer, dass Musik meine Bestimmung ist.

Ich wusste, dass ich talentiert bin und dass ich das gut kann. Musik war für mich das Einzige, das wirklich Sinn ergeben hat. Ich habe mir all das schon damals vorgestellt: die vielen Flugreisen, die langen Nächte im Studio und die Auftritte vor Tausenden Menschen. Ich hatte dieses Leben immer vor Augen.