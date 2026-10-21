Bagger auf Gletscherzunge erhitzt die Gemüter

Die Landesumweltanwaltschaft verwies laut ORF auf die besondere Schutzwürdigkeit des Gletscherbereichs. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Arbeiten der Sicherung eines Notwegs dienen könnten. Die Umweltanwaltschaft verwies auf die Prüfung durch die BH Imst.

So reagieren die Gletscherbahnen

Die Pitztaler Gletscherbahnen erklärten gegenüber dem ORF, dass es sich um notwendige Instandhaltungsmaßnahmen handeln würde. Konkret gehe es darum, einen Notweg innerhalb des Skigebiets zu sichern. Aufgrund des fortschreitenden Gletscherrückgangs sei die Maßnahme notwendig, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.