Kommt in U-Ausschuss: FPÖ lobt Kanzler Stocker

Die Volkspartei erwartet sich von der Befragung Christian Stockers wenig, schließlich sei er in seiner Rolle als Bundeskanzler geladen, betonte ÖVP-Politiker Andreas Hanger zum Auftakt. Er erwartete sich daher Geschäftsordnungsdebatten, welche Fragen zulässig sind.

Hanger „schmunzelt“ über FPÖ

Hanger spottete über die FPÖ, die sich im Vorfeld darüber empört hatte, dass Ex-Kanzler Karl Nehammer und die ehemalige Ministerin und jetzige Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) im Gegensatz zu Stocker nicht zur Befragung erscheinen. Hanger betonte, dass sich Nehammer wegen seiner Ukraine-reise entschuldigen ließ und erinnerte daran, dass sich FPÖ-Chef Herbert Kickl einst wegen einer „privaten Wanderung“ entschuldigen ließ. Hier müsse er „ob des zweierlei Maß schmunzeln“, so der ÖVP-Abgeordnete. Hanger erwartet sich sonst keine neuen Erkenntnisse vom „FPÖ-Steuergeldverschwendungsausschusses“.