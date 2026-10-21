„Was für ein Blödsinn“: Yamal zu leichtsinnig?

Yamal „unachtsam“

Sein Kollege Quim Domenech sah vor allem den jungen Flügelstürmer der Katalanen in der Schuld: „Das war Lamine. Er hat beim Spielaufbau eine Unachtsamkeit begangen.“ Zwar machte Yamal seinen Fehler in der 79. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 wieder wett, zwei späte Tore durch Vitinha (81.) und Fabian Ruiz (86.) besiegelten allerdings doch eine 2:4-Niederlage für Barca.