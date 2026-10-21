Ski-WM in Saalbach günstiger als angenommen

Bald ist der Endbericht zur Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach-Hinterglemm fixiert. Schon jetzt ist klar, dass die Veranstaltung mit weniger Geld ausgekommen ist, als ursprünglich angenommen – im Gegensatz zum Millionen-Grab bei der WM 1991. Statt der budgetierten 37,5 Millionen Euro – 15 davon aus der Landesförderung – werden sich die Gesamtkosten auf rund 33 bis 34 Millionen Euro belaufen.