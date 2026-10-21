Blau-gelber Motorheld wittert noch Titelchancen

„In Japan hatten wir einen Dreher, in Austin gab es eine Berührung“, hat der Waidhofner schnell eine Erklärung für die beiden Nuller parat, „dabei wussten wir: Wenn das Auto hält und wir gut zurückkommen, haben wir eine Chance.“ Die folgte in Barcelona, das dem Manthey-Porsche gut liegt. „Die Strecke ist anspruchsvoll für die Reifen. Und je mehr Abrieb, desto besser für uns.“