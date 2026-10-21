Unfall mit vier Fahrzeugen sorgte für Stau auf A23

Bis zu 45 Minuten verloren Betroffene im Stau auf der A23 Richtung Graz. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe St. Marx, nur noch zwei Spuren waren befahrbar. Schnell baute sich ein Stau auf, der bis Hirschstetten zurückreichte. Auch auf der A22 kam dadurch zu Verzögerungen.