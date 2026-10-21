Romee Strijd bezichtigt Victoria‘s Secret der Lüge

Ihre Engelsgeduld ist scheinbar überstrapaziert. Auf TikTok hatte Romee Strijd ihre Fans mit Tränen in den Augen darüber informiert, dass sie nicht für die Victoria‘s Secret Fashion Show ausgewählt wurde, obwohl sie den ganzen Sommer über hart dafür trainiert habe.
Weil das Video viral ging, entschloss sich das Unterwäsche-Unternehmen, sich zur Ausbootung offiziell zu äußern. Jetzt schoss das holländische Supermodel auf ihrem Instagram zurück und scheint Victoria’s Secret der Lüge zu bezichtigen.
Absage in letzter Minute
Die 31-Jährige hatte sich auf ihrem Social Media kurz vor der weltberühmten Fashion-Show darüber beschwert, dass sie erst in letzter Minute über die Absage informiert wurde, nachdem sie sich den ganzen Sommer durch hartes Training auf ihr Engagement als Angel auf dem Laufsteg vorbereitet habe. Bis wenige Tage vor der Show gab es für sie noch immer keine definitive Zusage, weshalb ihr Böses schwante. „Obwohl ich alles getan habe, was ich nur tun konnte – befürchte ich, es wird ein Nein“. Was sich bestätigte. Im nächsten Video berichtete die zweifache Mutter, dass sie in „letzter Minute“ informiert wurde, dass sie nicht mit dabei sein wird.
In einer Stellungnahme gegenüber „Vanity Fair“ dementierte das Unternehmen die Strijd’s Darstellung von einer Absage in letzter Minute: „Wir können bestätigen, dass Casting-Direktor Piergiorgio Del Moro direkt mit ihrer Vertretung kommuniziert und sie am 6. September offiziell aus dem Casting-Prozess entlassen hat.“
Strijd reagierte daraufhin mit ihrem eigenen Posting. „Warum war ich dann am 10. September beim Casting?“, schrieb sie dazu, gefolgt von einem Emoji mit weit aufgerissenen Augen.
Strijd, die zwischen 2014 und 2018 bei der Fashion-Show mit dabei gewesen war, hat bereits Konsequenzen angekündigt. Sie nannte die Victoria’s Secret Fashion Show ein „abgeschlossenes Kapitel“ für sich: „Ich glaube nicht, dass ich noch einmal zum Casting gehe, nachdem wie das Ganze gelaufen ist. Ich mag nicht, wie man mich behandelt hat.“
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