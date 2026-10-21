Romee Strijd bezichtigt Victoria‘s Secret der Lüge

Absage in letzter Minute

Die 31-Jährige hatte sich auf ihrem Social Media kurz vor der weltberühmten Fashion-Show darüber beschwert, dass sie erst in letzter Minute über die Absage informiert wurde, nachdem sie sich den ganzen Sommer durch hartes Training auf ihr Engagement als Angel auf dem Laufsteg vorbereitet habe. Bis wenige Tage vor der Show gab es für sie noch immer keine definitive Zusage, weshalb ihr Böses schwante. „Obwohl ich alles getan habe, was ich nur tun konnte – befürchte ich, es wird ein Nein“. Was sich bestätigte. Im nächsten Video berichtete die zweifache Mutter, dass sie in „letzter Minute“ informiert wurde, dass sie nicht mit dabei sein wird.