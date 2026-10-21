Neue Dienstzeiten: „Einbußen nicht verhandelbar“

„Krone“: Herr Steinacher, Sie sind als Chef der Kärntner AUF-Polizei-Personalvertretung kein Freund der vom Innenminister geplanten Dienstzeitreform?

Hans Steinacher: Nicht in dieser Form. Das ist ein reines Sparprogramm auf Kosten unserer Polizistinnen und Polizisten. Wenn schon eine Dienstzeitreform, dann nur in Kombination mit einer dementsprechenden Besoldungsreform! So wie es auch im Regierungsprogramm steht. Doch vom Begriff Besoldung möchte man jetzt plötzlich nichts mehr wissen.