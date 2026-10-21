Alice Schwarzer: Mit Magazin „Emma“ ist Schluss

Alice Schwarzer gründete „Emma“ gemeinsam mit einem Kollektiv, am 26. Jänner 1977 erschien das Magazin zum ersten Mal. Anfangs hätte niemand damit gerechnet, doch das Blatt entwickelte sich zum einflussreichsten feministischen Publikumsmagazin im deutschsprachigen Raum.

(Bild: APA-Images / dpa / Jennifer Brückner)