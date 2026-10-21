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So sehen Sie den LASK, Bayern und Co. heute im TV

Champions League
21.10.2026 10:10
Darf der LASK in Lissabon jubeln?
Darf der LASK in Lissabon jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit neun Partien lockt die UEFA Champions League heute Abend die Fußball-Fans vor die TV-Geräte. Aber welcher Sender überträgt welches Spiel? Hier der Überblick ...

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Manchester United gegen Como 1907 (18.45 Uhr):
Die Partie wird auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

LOSC Lille gegen Galatasaray Istanbul (18.45 Uhr):
Ebenfalls um 18.45 Uhr geht es für Lille und Galatasaray auf den Rasen – zu sehen auf Sky Sport Austria 4.

Frühe Konferenz (18.45 Uhr):
Wer kein Tor verpassen will, ist auf Sky Sport Austria 1 am besten aufgehoben.

Sporting Lissabon gegen LASK (21 Uhr):
Die Rechte für das aus österreichische Sicht wohl attraktivste Spiel des Abends hat sich Canal+ gesichert.

FC Bayern München gegen Arsenal (21 Uhr):
Wer den Kracher zwischen dem FC Bayern und den „Gunners“ nicht verpassen will, wird auf Sky Sport Austria 2 fündig. 

Harry Kane und Co. empfangen die „Gunners“ aus London.
Harry Kane und Co. empfangen die „Gunners“ aus London.(Bild: AFP/CARINA JOHANSEN)

Real Madrid gegen RB Leipzig (21 Uhr):
Wie schlagen sich Kylian Mbappe und Co. gegen RB Leipzig? Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 3.

Inter Mailand gegen Shakhtar Donetsk (21 Uhr):
Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 4.

Real Betis gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr):
Betis- beziehungsweise Feyenoord-Fans werden auf Sky Sport Austria 5 fündig.

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Club Brügge gegen RC Lens (21 Uhr):
Der belgische Meister bekommt Besuch aus Frankreich. Übertragen wird die Partie auf Sky Sport Austria 6.

Aston Villa gegen Viking FK (21 Uhr):
Können die Norweger nach dem 3:3 gegen die Bayern beim Europa-League-Sieger für die nächste Überraschung sorgen. Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 7.

Späte Konferenz ohne LASK (21 Uhr):
Die meisten Tore sehen Sie wohl auf Sky Sport Austria 1.

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