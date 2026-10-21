So sehen Sie den LASK, Bayern und Co. heute im TV

Mit neun Partien lockt die UEFA Champions League heute Abend die Fußball-Fans vor die TV-Geräte. Aber welcher Sender überträgt welches Spiel? Hier der Überblick ...
Manchester United gegen Como 1907 (18.45 Uhr):
Die Partie wird auf Sky Sport Austria 3 übertragen.
LOSC Lille gegen Galatasaray Istanbul (18.45 Uhr):
Ebenfalls um 18.45 Uhr geht es für Lille und Galatasaray auf den Rasen – zu sehen auf Sky Sport Austria 4.
Frühe Konferenz (18.45 Uhr):
Wer kein Tor verpassen will, ist auf Sky Sport Austria 1 am besten aufgehoben.
Sporting Lissabon gegen LASK (21 Uhr):
Die Rechte für das aus österreichische Sicht wohl attraktivste Spiel des Abends hat sich Canal+ gesichert.
FC Bayern München gegen Arsenal (21 Uhr):
Wer den Kracher zwischen dem FC Bayern und den „Gunners“ nicht verpassen will, wird auf Sky Sport Austria 2 fündig.
Real Madrid gegen RB Leipzig (21 Uhr):
Wie schlagen sich Kylian Mbappe und Co. gegen RB Leipzig? Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 3.
Inter Mailand gegen Shakhtar Donetsk (21 Uhr):
Das Spiel läuft auf Sky Sport Austria 4.
Real Betis gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr):
Betis- beziehungsweise Feyenoord-Fans werden auf Sky Sport Austria 5 fündig.
Club Brügge gegen RC Lens (21 Uhr):
Der belgische Meister bekommt Besuch aus Frankreich. Übertragen wird die Partie auf Sky Sport Austria 6.
Aston Villa gegen Viking FK (21 Uhr):
Können die Norweger nach dem 3:3 gegen die Bayern beim Europa-League-Sieger für die nächste Überraschung sorgen. Sie erfahren es auf Sky Sport Austria 7.
Späte Konferenz ohne LASK (21 Uhr):
Die meisten Tore sehen Sie wohl auf Sky Sport Austria 1.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.