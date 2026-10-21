„Unglaublich!“ Sportjubiläum mit Party-Hit

In jedem Kurs waren die Inhalte auf unterschiedliche Altersgruppen und Einsatzbereiche zugeschnitten – vom Kindergarten über Schule bis zum Sportverein und zu Angeboten für ältere Menschen. „Es macht so unendlich viel Spaß! Morgen habe ich sicher einen Bauchmuskelkater vom Lachen“, erklärt Gitti, die schon zum 18. Mal als treue Teilnehmerin dabei ist und ergänzt: „außerdem lernt man auch immer wieder sehr viel Neues dazu!“