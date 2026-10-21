LeBron und 76ers gewinnen Auftakt beim NBA-Meister

James war nach sieben Jahren bei den Los Angeles Lakers zu den 76ers gewechselt. Er beendete die Partie mit 14 Punkten, 9 Rebounds und 7 Vorlagen. Mit seiner 24. Saison stellt er einen NBA-Rekord auf. Im mit zahlreichen Stars besetzten Team der 76ers war Tyrese Maxey mit 28 Punkten der erfolgreichste Werfer. Jaylen Brown, ein weiterer prominenter Neuzugang, steuerte 19 Punkte bei. Das Zusammenspiel der Neuen funktionierte über weite Strecken bereits gut.