Uni-Protest als Start für den „Herbst der Streiks“

Statt eines „Herbsts der Ergebnisse“ droht der Regierung ein Herbst der Streiks. Nach Schüler-Demos gegen das Kopftuchverbot und der laufenden Aktionswoche in der Justiz lassen auch die Studenten nicht locker. Sie nennen es „Vorlesung“ und legen damit am Dienstag von 15 bis 18 Uhr den Wiener Ring lahm. Es wird einmal mehr gegen die angekündigten Budgetkürzungen protestiert.

An den Unis herrscht Alarmstimmung. Statt der von der Universitätenkonferenz geforderten 18 Milliarden Euro stellte das Wissenschaftsministerium für die kommende dreijährige Finanzierungsperiode 2028 bis 2030 15,5 Milliarden Euro in Aussicht. Die Medizinische Universität Wien, die auch die Universitätskliniken betreibt, warnt vor den Folgen der geplanten Budgetkürzungen. Im AKH Wien wären bis zu 200 ärztliche Vollzeitstellen finanziell nicht mehr gedeckt – mit spürbaren Abstrichen bei der Patientenversorgung und einer weiteren Verschärfung der Wartezeitenproblematik.