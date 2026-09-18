Weniger Budget: So sparen unsere Unis schon jetzt

Bis Ende 2027 ist das Geld für die 23 öffentlichen Unis noch gesichert. Danach muss der Gürtel aber enger geschnallt werden: Für die Jahre 2028 bis 2030 brauchen die Hochschulen nach eigenen Berechnungen rund 18 Milliarden Euro. In Aussicht gestellt hat Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) allerdings nur 15,5 Milliarden.