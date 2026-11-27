Was ist wohl das Wichtigste für einen Politiker bzw. selbstverständlich auch Politikerin (um niemand zu diffamieren)? Man muss irgendwie in der Öffentlichkeit bleiben, über Wasser sein, weiterhin Gesprächsthema bleiben. Einer, der das doch noch relativ lange mit wenig Unterstützung schaffen muss, ist Georg Dornauer.