Uni Wien konnte Top-100-Platz verteidigen

Wie die anderen österreichischen Hochschulen abschneiden

Auch anschließend werden die Platzbänder enger gefasst. Die Technische Universität (TU) Wien und die Universität Innsbruck finden sich nun im Platzbereich zwischen 301 und 325 (zuletzt 301 bis 350). Die TU Graz verbesserte sich stark vom Bereich 601-800 auf 401 bis 450. Dort landet auch die Universität Linz (bisher 401 bis 500). Mehr oder weniger unverändert findet sich die Universität Graz auf den Plätzen 501 bis 550 (bisher 501 bis 600), bergauf ging es für die Universität Klagenfurt auf 551 bis 600 (bisher: 601 bis 800).