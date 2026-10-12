Rechtsstaat in Gefahr, Politik sieht tatenlos zu

Es fehlen 250 Richter-Planstellen, wie wirkt sich das aus?

Richter arbeiten am Wochenende und spätabends, um ihre Aufgaben trotz Mehrbelastung zu erfüllen. Überstunden bekommen sie dafür nicht ausbezahlt, wir arbeiten alle „all in“. Manche überlegen zweimal, bevor sie, wenn sie krank sind, in Krankenstand gehen – weil sie die Wochen danach fürchten. Andere nehmen Urlaub, um Akten abzubauen. Ändert sich nichts, werden Verfahren künftig noch länger dauern.