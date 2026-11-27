Regierungsmitglieder dürfen ihre parteinahen Social-Media-Kanäle nicht von öffentlich bezahlten Kabinettsmitarbeitern betreuen lassen. Das verschaffe Regierungsparteien einen unfairen Vorteil gegenüber der Opposition. Nun reagiert die Koalition – und für die Parteien könnte es teuer werden. Denn für die Betreuung wurde Steuergeld eingesetzt. Rückzahlungen stehen im Raum, auch auf Landesebene.
Alles begann im Jahr 2024: Der Rechnungshof hatte bereits kritisiert, dass Regierungs- und Parteiarbeit auf Social Media vermischt werden. Bei vier von fünf geprüften Stellen betreuten Kabinetts- oder Büromitarbeiter parteipolitische Accounts mit. 2025 verhängte der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat deshalb Strafen gegen ÖVP, NEOS und Grüne. Die Parteien hatten Personal aus Regierungsbüros für ihre Social-Media-Auftritte eingesetzt.
Daraufhin änderte die Koalition einfach das Parteiengesetz. Die Betreuung solcher Accounts durch Regierungsmitarbeiter wurde unter bestimmten Bedingungen von der Definition einer Parteispende ausgenommen.
Genau diese Ausnahme hob der VfGH Anfang November auf Antrag der FPÖ, die von Rechtsanwalt Christoph Völk (Kanzlei Böhmdorfer Schender Völk) vertreten wurde, auf. Nach Ansicht der Höchstrichter konnten Regierungsparteien so gratis auf staatlich bezahltes Personal zurückgreifen – ein Vorteil, den Oppositionsparteien nicht haben. Dass Beiträge sachlich gehalten werden sollten, ändere daran nichts.
Nun reagiert die Regierung auf dieses Urteil und versucht, die problematischen Passagen zu reparieren. Im Verfassungsausschuss winkte die Koalition am Donnerstag einen Antrag durch, der die entsprechende Gesetzespassage auch für Staatssekretäre aufhob. Denn das Parteiengesetz wurde noch während des laufenden VfGH-Verfahrens im Sommer 2026 novelliert und auf Staatssekretäre ausgeweitet. Auch das musste nach dem jüngsten Erkenntnis repariert werden. Die Aufhebung soll rückwirkend mit 1. Jänner 2026 gelten. „Bis zum Dezember-Plenum versuchen wir, einen Fünf-Parteien-Beschluss zustande zu bringen – es laufen Gespräche“, so Wolfgang Gerstl, ÖVP-Verfassungssprecher. Immerhin seien alle Parteien betroffen.
Wie viel müssen Parteien zurückzahlen?
Teuer wird es jedenfalls. Denn wenn Kabinettsmitarbeiter parteinahe Accounts betreuen, gilt das wieder als unzulässige Sachleistung. Die Kosten müssen der Republik zurückgezahlt werden. Und betroffen sind nicht nur Parteien auf Bundesebene: Die Regelung umfasste auch Mitarbeiter von Landesregierungen, also etwa auch in der freiheitlichen Steiermark.
Wie hoch die Rückzahlungen insgesamt ausfallen, ist noch eine Streitfrage. Nicht nur, weil es sich um einen enormen Aufwand handelt. Die Zuständigen müssen ja aufschlüsseln, welcher Mitarbeiter welches Posting für welchen Minister gemacht hat – und wie viel das den Steuerzahler gekostet hat. Auch unklar ist die Höhe der Rückzahlungen deshalb, weil man sich nicht einig darüber ist, von welchem Zeitraum die Rede ist. Der Antrag setzt dafür einen Stichtag: Die Ausnahme soll rückwirkend ab 1. Jänner 2026 wegfallen.
In einfachen Worten: Nach dem Plan der Koalition geht es um die Social-Media-Betreuung seit Jahresbeginn 2026. Für die Jahre 2024 und 2025 sieht die Koalition das VfGH-Erkenntnis nicht als anwendbar an. Die FPÖ widerspricht. Fix ist daher noch nicht, welche Parteien für welche Leistungen tatsächlich Geld zurückzahlen müssen.
Wie Regierungsmitglieder ihre Arbeit künftig auf Social Media präsentieren können, bleibt damit ungeklärt. Die Parteien müssen Staat und Parteiauftritt sauber trennen – wie das praktisch aussehen soll, ist noch offen.
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