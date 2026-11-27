Wie hoch die Rückzahlungen insgesamt ausfallen, ist noch eine Streitfrage. Nicht nur, weil es sich um einen enormen Aufwand handelt. Die Zuständigen müssen ja aufschlüsseln, welcher Mitarbeiter welches Posting für welchen Minister gemacht hat – und wie viel das den Steuerzahler gekostet hat. Auch unklar ist die Höhe der Rückzahlungen deshalb, weil man sich nicht einig darüber ist, von welchem Zeitraum die Rede ist. Der Antrag setzt dafür einen Stichtag: Die Ausnahme soll rückwirkend ab 1. Jänner 2026 wegfallen.