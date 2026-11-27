In der steirischen ÖVP rumort es – wieder einmal. Jüngster Anlass für den parteiinternen Groll sind die am Sonntag in der „Steirerkrone“ enthüllten Umfrageergebnisse. Laut IMAS kommt die einst so stolze Steirer-ÖVP nur noch auf 17 Prozent, während die FPÖ mit 44 Prozent bereits die „Absolute“ in Griffweite hat.