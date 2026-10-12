Bill Gates warnt vor KI-gestützten Cyberangriffen

Trump setzt auf freiwillige Selbstkontrolle der Branche

Gates gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmern, die vor den Risiken von KI warnen. Er hatte bereits Ende August in einem Brandbrief vor den Risiken von KI gewarnt. Niemand habe bisher einen Plan, wie sich die Gefahren der Technologie eindämmen ließen, schrieb Gates in einem fast 6000 Wörter langen Essay, der auf seinem Blog veröffentlicht wurde.