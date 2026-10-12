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Bill Gates warnt vor KI-gestützten Cyberangriffen

Digital
12.10.2026 08:15
Microsoft-Mitgründer Bill Gates spricht sich für strenger regulierte Systeme aus .
Microsoft-Mitgründer Bill Gates spricht sich für strenger regulierte Systeme aus .(Bild: AFP/ARUN SANKAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Microsoft-Mitgründer Bill Gates warnt vor einer Zunahme von KI-gestützten Cyberangriffen. Die Gefahr einer außer Kontrolle geratenen Künstlichen Intelligenz bestehe in den kommenden Jahren eher nicht, sagte Gates am Sonntag dem US-Sender ABC News. Viel größer sei die Gefahr, dass „schlechte Menschen“ KI-Systeme ohne Schutzvorkehrungen für Cyberangriffe oder Bioterrorismus nutzten.

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Um das zu verhindern, müssten die Systeme strenger reguliert werden, forderte Gates. „Aber im Moment ist es erlaubt, all diese Schutzmaßnahmen auszuschalten“. „Wenn man also schlechte Menschen hat, keine Schutzmaßnahmen und dann die neuesten Modelle, dann werden wir im kommenden Jahr vor allem im Cyberbereich eine Menge negativer Überraschungen erleben“, sagte Gates in dem Fernsehinterview.

Trump setzt auf freiwillige Selbstkontrolle der Branche
Gates gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmern, die vor den Risiken von KI warnen. Er hatte bereits Ende August in einem Brandbrief vor den Risiken von KI gewarnt. Niemand habe bisher einen Plan, wie sich die Gefahren der Technologie eindämmen ließen, schrieb Gates in einem fast 6000 Wörter langen Essay, der auf seinem Blog veröffentlicht wurde.

US-Präsident Donald Trump will die Technologie dagegen weitgehend unreguliert lassen, um die Konkurrenz aus China auszustechen. Trumps Idee, auf freiwillige Selbstkontrolle der Branche statt auf gesetzliche Vorschriften zu setzen, wies Gates am Sonntag zurück: Die Vorstellung, bei der „gefährlichsten Technologie, die Menschen je erfunden haben“, die Kontrolle allein den Unternehmen zu überlassen, sei „nicht genug“.

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