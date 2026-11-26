3 Monate nach Unglück
Nepal will Sturzflut-Vermisste für tot erklären
Bei der verheerenden Sturzflut im Himalaya Ende August wurden mehr als 1400 Menschen getötet, über 5500 gelten immer noch als vermisst. Nun sollen die ersten Opfer, von denen jede Spur fehlt, als vermisst gemeldet werden. Ermöglicht wird dies durch ein im Oktober verabschiedetes Gesetz, das die Wartezeit, nach der Unglücksopfer für tot erklärt werden können, von zwölf Jahren auf etwa sechs Wochen verkürzt.
„Wir haben den Prozess eingeleitet, die Vermissten für tot zu erklären, indem wir ihre Daten überprüfen“, teilte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde in Nepal am Donnerstag mit.
In öffentlichen Bekanntmachungen wurden in Nepal inzwischen die Namen von rund 4000 Vermissten genannt, darunter 623 ausländische Staatsangehörige. Betroffene können bei den Behörden Widerspruch einlegen, Korrekturen anmelden oder weitere Namen auf die Liste setzen lassen. Nach Ablauf der erforderlichen Gerichtsverfahren können dann Sterbeurkunden ausgestellt werden.
Ohne Sterbeurkunde keine Entschädigung
Viele Familien aus dem Katastrophengebiet stehen bisher vor dem Problem, dass es ohne Sterbeurkunden nicht möglich ist, Entschädigungen zu beantragen oder rechtliche Angelegenheiten wie das Erbe zu regeln. Bisher wurden in Nepal erst die sterblichen Überreste von 112 Toten abschließend identifiziert und an ihre Familien übergeben.
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