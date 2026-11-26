Bei der verheerenden Sturzflut im Himalaya Ende August wurden mehr als 1400 Menschen getötet, über 5500 gelten immer noch als vermisst. Nun sollen die ersten Opfer, von denen jede Spur fehlt, als vermisst gemeldet werden. Ermöglicht wird dies durch ein im Oktober verabschiedetes Gesetz, das die Wartezeit, nach der Unglücksopfer für tot erklärt werden können, von zwölf Jahren auf etwa sechs Wochen verkürzt.